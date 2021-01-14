Увольнение Семочко — Верховный суд отменил указ Порошенко

https://racurs.ua/n149006-uvolnenie-semochko-verhovnyy-sud-otmenil-ukaz-poroshenko.html

Ракурс

Увольнение Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки отменил Кассационный административный суд Верховного суда, признав противоправным соответствующий указ тогдашнего президента Петра Порошенко.

Служители Фемиды признали указ Порошенко от 2019 года № 143/2019 противоправным и отменили его. Об этом пишет УП со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Иск Семочко к президенту суд удовлетворил частично. Вместе с тем, в удовлетворении остальных исковых требований истцу отказали. Это решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции — 30 дней.

Напомним, Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года. Теперь ответчиком по делу выступал новый президент Владимир Зеленский. Ранее СМИ обнародовали информацию, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около 8 млн долл., а его родственники имеют паспорта граждан России. НАБУ открыло дело против Семочко по статье «незаконное обогащение». Впоследствии СБУ начала уголовное производство по статье «государственная измена».