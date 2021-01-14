Звільнення Семочка — Верховний суд скасував указ Порошенка

https://racurs.ua/ua/n149006-zvilnennya-semochka-verhovnyy-sud-skasuvav-ukaz-poroshenka.html

Ракурс

Звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, відповідний указ про яке видав тодішній президент Петро Порошенко, скасував Касаційний адміністративний суд Верховного суду.

Служителі Феміди визнали указ Порошенка від 2019 року № 143/2019 протиправним і скасували його. Про це пише УП з посиланням на прес-службу Верховного суду.

Позов Семочка до президента суд задовольнив частково. Разом з тим, у задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили. Це рішення набуде чинності після закінчення строку на подання апеляції — за 30 днів.

Нагадаємо, Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року. Нині відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що сім’я Семочка нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько 8 млн дол., а родичі мають паспорти громадян Росії. НАБУ відкрило справу проти Семочка за статтею «незаконне збагачення». Згодом СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «державна зрада».