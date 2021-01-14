Домовлялися про лекції — ВАКС про участь голови суду у вечірці з Ківаловим і Вовком

https://racurs.ua/ua/n149005-domovlyalysya-pro-lekciyi-vaks-pro-uchast-golovy-sudu-u-vechirci-z-kivalovym-i-vovkom.html

Ракурс

Антикорупційний суд відреагував на розслідування журналістів, у якому розповіли про ймовірне перебування голови ВАКС Олени Танасевич на новорічній вечірці в екс-нардепа Сергія Ківалова.

У Вищому антикорупційному суді наполягають на своїй версії подій: Танасевич приїжджала 23 грудня 2020 року до директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національному університеті «Одеська юридична академія» Василя Филюка на зустріч зі студентським самоврядуванням.

Сторони нібито домовилися про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС, повідомляє прес-служба Антикорупційного суду.

Судді ВАКС, як і судді інших судів, адвокати, прокурори та науковці регулярно беруть участь у тематичних заходах, проводять лекції у вишах. Вищий антикорсуд регулярно проводив зустрічі зі школярами та студентами та продовжує робити це надалі з урахуванням карантинних обмежень, — заявили у ВАКС і закликали ЗМІ «утриматися від домислів».

Нагадаємо, що 14 січня «Слідство.Інфо» повідомило про зустріч Танасевич в інституті екс-регіонала Ківалова тоді, коли він разом із підозрюваним суддею Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком та підозрюваним головою Конституційного суду Олександром Тупицьким проводив передноворічну вечірку.

Справу підозрюваного судді Вовка щодо створення злочинної організації зараз розглядає відомство Танасевич — Вищий антикорупційний суд.

На цій вечірці детективи Національного антикорупційного бюро спробували вручити Вовку повістку на судове засідання.

Після вечірки Антикорсуд ухвалив кілька рішень, вигідних для підозрюваного Вовка.