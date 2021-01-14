Голова Антикорупційного суду піднімала келих за вдалий рік Вовка і Ківалова, фото — Слідство

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Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олена Танасевич приїхала до інституту екс-регіонала Сергія Ківалова тоді, коли він разом із підозрюваним суддею Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком та підозрюваним головою Конституційного суду Олександром Тупицьким проводив передноворічну вечірку.

За інформацією джерел «Слідства.Інфо», Танасевич приїхала саме на святкування і навіть мала персональне запрошення. Варто зазначити, що справу підозрюваного судді Вовка щодо створення злочинної організації зараз розглядає відомство Танасевич — Вищий антикорупційний суд.

Журналісти розповідають, що 23 грудня Танасевич приїхала на передноворічну вечірку, організовану президентом Нацуніверситету «Одеська юридична академія», колишнім депутатом-«регіоналом» Ківаловим у київському представництві вишу.

На цю ж вечірку згодом увірвалися детективи Національного антикорупційного бюро, які спробували вручити Вовку повістку на судове засідання. Голова ОАСК терміново покинув будівлю. На відео, опублікованому НАБУ, видно, як Вовк без верхнього одягу швидко прямує до авто, ігноруючи детективів.

Танасевич має власне пояснення, як опинилася в одному місці і в один час зі скандальними суддями. У прес-службі ВАКС повідомили, що Танасевич увечері 23 грудня відвідала Київський інститут інтелектуальної власності та права. Однак, у ВАКС заявили, що вона приїхала до навчального закладу, щоб обговорити організацію онлайн-лекцій для студентів. Це обговорення було призначене на 18.00.

Після цієї вечірки Антикорсуд ухвалив кілька рішень, вигідних для підозрюваного Вовка. Зокрема, суддя Біцюк не дозволив примусово привести Вовка на судове засідання — всі «запрошення» НАБУ Вовк вперто ігнорує. ВАКС також обмежив строки розслідування справи щодо суддів ОАСКу — досудове розслідування через це має завершитися 17 січня.

Нагадаємо, що Вовк викинув повістку до ВАКС з машини і поїхав. НАБУ і САП наразі намагаються продовжити терміни розслідування справи ОАСК.