Протестувальники атакували авто короля Бельгії в Брюсселі

https://racurs.ua/ua/n148995-protestuvalnyky-atakuvaly-avto-korolya-belgiyi-v-brusseli-video.html

Ракурс

Король Бельгії Філіп опинився в епіцентрі заворушень у Брюсселі — його автомобіль, що прямував в резиденцію, потрапив в зону акції протесту, учасники котрої закидали камінням поліцейських, розводили багаття і громили вітрини магазинів.

Відомо, що в середу ввечері машина бельгійського короля заїхала в район Північного вокзалу, поруч з яким зібралося близько 500 осіб. Протест був пов’язаний зі смертю 23-річного чоловіка, який перебував під вартою в поліції.

На відео з місця події видно, як машину короля Філіпа закидають камінням. Повідомляється, що під час заворушень було підпалено відділок поліції, а також розгромлено магазини. Поліція затримала кількох осіб, четверо офіцерів дістали поранень, пише ВВС.

За даними ЗМІ, протестувальники, помітивши автомобіль короля, почали кричати: «Король, це король». Після чого в машину полетіло каміння. Королівський кортеж у супроводі поліції успішно покинув зону протестів, монарх не постраждав.