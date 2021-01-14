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Протестувальники атакували авто короля Бельгії в Брюсселі

Протестувальники атакували авто короля Бельгії в Брюсселі (ВІДЕО)

14 січ 2021, 11:07
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Король Бельгії Філіп опинився в епіцентрі заворушень у Брюсселі — його автомобіль, що прямував в резиденцію, потрапив в зону акції протесту, учасники котрої закидали камінням поліцейських, розводили багаття і громили вітрини магазинів.

Відомо, що в середу ввечері машина бельгійського короля заїхала в район Північного вокзалу, поруч з яким зібралося близько 500 осіб. Протест був пов’язаний зі смертю 23-річного чоловіка, який перебував під вартою в поліції.

На відео з місця події видно, як машину короля Філіпа закидають камінням. Повідомляється, що під час заворушень було підпалено відділок поліції, а також розгромлено магазини. Поліція затримала кількох осіб, четверо офіцерів дістали поранень, пише ВВС.


За даними ЗМІ, протестувальники, помітивши автомобіль короля, почали кричати: «Король, це король». Після чого в машину полетіло каміння. Королівський кортеж у супроводі поліції успішно покинув зону протестів, монарх не постраждав.


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