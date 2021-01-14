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Протестующие атаковали авто короля Бельгии в Брюсселе

Протестующие атаковали авто короля Бельгии в Брюсселе (ВИДЕО)

14 янв 2021, 11:07
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Король Бельгии Филипп оказался в эпицентре беспорядков в Брюсселе — его автомобиль, направлявшийся в резиденцию, попал в зону акции протеста, участники которой забрасывали камнями полицейских, разводили костры и громили витрины магазинов.

Известно, что в среду вечером машина бельгийского короля заехала в район Северного вокзала, рядом с которым собралось около 500 человек. Протест был связан со смертью 23-летнего мужчины, находившегося под стражей в полиции.

На видео с места происшествия видно, как машину короля Филиппа забросали камнями. Сообщается, что во время беспорядков был подожжен полицейский участок, а также разгромлены магазины. Полиция задержала нескольких человек, четыре офицера получили ранения, пишет ВВС.


По данным СМИ, протестующие, заметив автомобиль короля, начали кричать: «Король, это король». После чего в машину полетели камни. Королевский кортеж в сопровождении полиции успешно покинул зону протестов, монарх не пострадал.


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