Протестующие атаковали авто короля Бельгии в Брюсселе

https://racurs.ua/n148995-protestuuschie-atakovali-avto-korolya-belgii-v-brussele-video.html

Ракурс

Король Бельгии Филипп оказался в эпицентре беспорядков в Брюсселе — его автомобиль, направлявшийся в резиденцию, попал в зону акции протеста, участники которой забрасывали камнями полицейских, разводили костры и громили витрины магазинов.

Известно, что в среду вечером машина бельгийского короля заехала в район Северного вокзала, рядом с которым собралось около 500 человек. Протест был связан со смертью 23-летнего мужчины, находившегося под стражей в полиции.

На видео с места происшествия видно, как машину короля Филиппа забросали камнями. Сообщается, что во время беспорядков был подожжен полицейский участок, а также разгромлены магазины. Полиция задержала нескольких человек, четыре офицера получили ранения, пишет ВВС.

По данным СМИ, протестующие, заметив автомобиль короля, начали кричать: «Король, это король». После чего в машину полетели камни. Королевский кортеж в сопровождении полиции успешно покинул зону протестов, монарх не пострадал.