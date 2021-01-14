Страницу Трампа Телеграм назвал мошеннической — изгнание из соцсетей продолжается

https://racurs.ua/n148994-stranicu-trampa-telegram-nazval-moshennicheskoy-izgnanie-iz-socsetey-prodoljaetsya.html

Ракурс

Мессенджер Телеграмм (Telegram) обозначил канал Дональда Трампа Donald J. Trump, созданный сразу после блокировки президента США в любимой сети микроблогов Твиттер, как мошеннический. Сейчас на Телеграм-канал Трампа подписаны свыше 528 тыс. человек.

Соответствующее предупреждение появилось в описании сообщества. Модераторы мессенджера указали, что многие пользователи пожаловались на этот канал.

Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас просят деньги, — предупредили в компании.

Также рядом с именем учетной записи появился красный значок «мошенничество».

О появлении Телеграм-канала Трампа стало известно 9 января. Тогда на него подписались более 278 тыс. пользователей. Позже на канале были опубликованы ссылки на мошеннический сервис.

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе из-за языка вражды. Впоследствии к блокировке присоединились социальные сети Facebook, Instagram и десятки других. С тех пор сторонники Трампа начали массово переходить в Телеграм.