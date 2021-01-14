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Ракурс
Страницу Трампа Телеграм назвал мошеннической — изгнание из соцсетей продолжается

Страницу Трампа Телеграм назвал мошеннической — изгнание из соцсетей продолжается

14 янв 2021, 10:43
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Мессенджер Телеграмм (Telegram) обозначил канал Дональда Трампа Donald J. Trump, созданный сразу после блокировки президента США в любимой сети микроблогов Твиттер, как мошеннический. Сейчас на Телеграм-канал Трампа подписаны свыше 528 тыс. человек.

Соответствующее предупреждение появилось в описании сообщества. Модераторы мессенджера указали, что многие пользователи пожаловались на этот канал.

Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас просят деньги, — предупредили в компании.

Также рядом с именем учетной записи появился красный значок «мошенничество».


О появлении Телеграм-канала Трампа стало известно 9 января. Тогда на него подписались более 278 тыс. пользователей. Позже на канале были опубликованы ссылки на мошеннический сервис.

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе из-за языка вражды. Впоследствии к блокировке присоединились социальные сети Facebook, Instagram и десятки других. С тех пор сторонники Трампа начали массово переходить в Телеграм.

Источник: Ракурс


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