Сторінку Трампа Телеграм назвав шахрайською — вигнання із соцмереж триває

https://racurs.ua/ua/n148994-storinku-trampa-telegram-nazvav-shahrayskou-vygnannya-iz-socmerej-tryvaie.html

Ракурс

Месенджер Телеграм (Telegram) позначив канал Дональда Трампа Donald J. Trump, створений одразу після блокування президента США в улюбленій мережі мікроблогів Твіттер, як шахрайський. Зараз на Телеграм-канал Трампа підписано понад 528 тис. осіб.

Відповідне попередження з’явилося в описі спільноти. Модератори месенджера вказали, що багато користувачів поскаржилися на цей канал.

Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас просять гроші, — попередили в компанії.

Також поруч з ім’ям облікового запису з’явився червоний значок «шахрайство».

Про появу Телеграм-каналу Трампа стало відомо 9 січня. Тоді на нього підписалися понад 278 тис. осіб. Пізніше на каналі було опубліковане посилання на шахрайський сервіс.

Нагадаємо, Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі через мову ворожнечі. Згодом до блокування приєдналися соціальні мережі Facebook, Instagram та десятки інших. Відтоді прихильники Трампа почали масово переходити у Телеграм.