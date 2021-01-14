Председатель Антикоррупционного суда поднимала бокал за удачный год Вовка, Тупицкого и Кивалова, фото — Слідство

https://racurs.ua/n148996-predsedatel-antikorrupcionnogo-suda-podnimala-bokal-za-udachnyy-god-vovka-tupickogo-i-kivalova.html

Ракурс

Председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич приехала в институт экс-регионала Сергея Кивалова тогда, когда он вместе с подозреваемым судьей Окружного админсуда Киева Павлом Волком и подозреваемым председателем Конституционного суда Александром Тупицким проводил предновогоднюю вечеринку.

По информации источников «Слідства.Інфо», Танасевич приехала именно на празднование и даже имела персональное приглашение. Стоит отметить, что дело подозреваемого судьи Вовка по созданию преступной организации сейчас рассматривает ведомство Танасевич — Высший антикоррупционный суд.

Журналисты рассказывают, что 23 декабря Танасевич приехала на предновогоднюю вечеринку, организованную президентом Нацуниверситета «Одесская юридическая академия», бывшим депутатом-«регионалом» Киваловым в киевском представительстве вуза.

На эту же вечеринку позже ворвались детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд. Председатель ОАСК срочно покинул здание. На видео, опубликованном НАБУ, видно, как Вовк без верхней одежды быстро направляется к авто, игнорируя детективов.

У Танасевич есть свое объяснение, как она оказалась в одном месте и в одно время со скандальными судьями. В пресс-службе ВАКС сообщили, что Танасевич вечером 23 декабря посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права. Однако, в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение, чтобы обсудить организацию онлайн-лекций для студентов. Это обсуждение было назначено на 18.00.

После этой вечеринки Антикорсуд принял несколько решений, выгодных для подозреваемого Вовка. В частности, судья Бицюк не позволил принудительно привести Вовка на судебное заседание — все «приглашения» НАБУ Вовк упорно игнорирует. ВАКС также ограничил сроки расследования дела в отношении судей ОАСК — досудебное расследование должно завершиться 17 января.

Напомним, что Вовк выбросил повестку в ВАКС из машины и уехал. НАБУ и САП теперь пытаются продлить сроки расследования дела ОАСК.