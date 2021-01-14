Договаривались о лекциях — ВАКС о вечеринке главы суда с Киваловым и Вовком

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Антикоррупционный суд отреагировал на расследование журналистов, в котором рассказали о вероятном пребывании главы ВАКС Елены Танасевич на новогодней вечеринке у экс-нардепа Сергея Кивалова.

В Высшем антикоррупционном суде настаивают на своей версии событий: Танасевич приезжала 23 декабря 2020 года к директору Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» Василию Филюку на встречу со студенческим самоуправлением.

Стороны якобы договорились о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС, сообщает пресс-служба Антикоррупционного суда.

Судьи ВАКС, как и судьи других судов, адвокаты, прокуроры и ученые регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах. Высший антикоррсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжит делать это в дальнейшем с учетом карантинных ограничений, — заявили в ВАКС и призвали СМИ «воздержаться от домыслов».

Напомним, что 14 января «Слидство.Инфо» сообщило о встрече Танасевич в институте экс-регионала Кивалова тогда, когда он вместе с подозреваемым судьей Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и подозреваемым председателем Конституционного суда Александром Тупицким проводил предновогоднюю вечеринку.

Дело Вовка о создании преступной организации сейчас рассматривает ведомство Танасевич — Высший антикоррупционный суд.

На этой вечеринке детективы Национального антикоррупционного бюро попытались вручить Вовку повестку в суд.

После вечеринки Антикоррсуд принял несколько решений, выгодных для подозреваемого Вовка.