20 лет за коррупцию получила экс-президент Кореи. Фото: Reuters

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В Южной Корее экс-президенту Пак Кын Хе присудили 20 лет тюрьмы за коррупцию. Высший суд отклонил апелляцию прокуратуры о сокращении срока заключения.

Решение суда является окончательным по делу о взяточничестве и злоупотреблении властью 68-летней Пак Кын Хе, пишет Reuters.

Кроме того, ей назначили штраф в размере 18 млрд вон (16,38 млн долл.).

В то же время сообщается, что такое решение суда делает возможным юридический вариант помилования, который еще не обсуждается.

Пак Кын Хе отстранили от должности в марте 2017 года, когда разгорелся скандал из-за коррупции, взяточничества, злоупотребления властью, передачи конфиденциальной информации подруге Цой Сун Силь.

Она отрицает свою вину, а все обвинения считает политически мотивированными.

Пак Кын Хе стала президентом в 2013 году. Она была первой женщиной на этом посту в Южной Корее.

Ее дело рассматривалось в разных судах, включая повторное судебное рассмотрение в июле 2020 года.