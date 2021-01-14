20 років за корупцію отримала екс-президент Кореї. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149003-20-rokiv-za-korupciu-otrymala-eks-prezydent-koreyi.html

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У Південній Кореї екс-президенту Пак Кин Хе присудили 20 років в’язниці за корупцію. Вищий суд відхилив апеляцію прокуратури про скорочення терміну ув’язнення.

Рішення суду є остаточним у справі про хабарництво та зловживання владою 68-річної Пак Кин Хе, пише Reuters.

Крім того, їй призначили штраф у розмірі 18 млрд вон (16, 38 млн дол.).

Водночас повідомляють, що таке рішення суду робить можливим юридичний варіант помилування, який ще не обговорюється.

Пак Кин Хе усунули з посади у березні 2017 року, коли спалахнув скандал через корупцію, хабарництво, зловживання владою, передачу конфіденційної інформації подрузі Цой Сун Силь.

Вона заперечує свою провину, а всі звинувачення вважає політично вмотивованими.

Пак Кин Хе стала президентом у 2013 році. Вона була першою жінкою на цій посаді у Південній Кореї.

Її справа розглядалася в різних судах, включаючи повторний судовий розгляд у липні 2020 року.