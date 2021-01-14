Мучний хробак. Фото: antsrussia

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Їсти та продавати комах дозволили в Європі. Борошняний хробак, якого давно використовують в кормах для домашніх тварин, стане офіційним продуктом харчування.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) дозволило використання черв’яків для створення муки й вживання висушених комах, повідомляє Daily Mail.

Однак агентство попередило, що люди з алергією на ракоподібних і пилових кліщів можуть мати негативну реакцію після вживання борошняних черв’яків.

Заявка на схвалення продукту надійшла в EFSA ще у 2018 році, її подала французька компанія Micronutris. Представники фірми зазначають, що в порівнянні зі скотарством виведення комах є вигіднішим.

По-перше, борошняний хробак має вище співвідношення білка та жиру, також багатий на клітковину. По-друге, комахи ростуть і розмножуються швидше, вимагають менше ресурсів, а по-третє, вони мають нижчий вуглецевий слід.

Останній фактор уже давно обговорюється багатьма вченими, оскільки комахи є більш «стійким джерелом їжі».

Спеціаліст EFSA Ермолаос Верверіс сказав, що борошняний хробак стане першою комахою, яка з’явиться на тарілці європейців, проте, швидше за все, його поява спровокує «адаптацію» й інших комах.

Існує великий інтерес наукового товариства, а також харчової промисловості до сектору їстівних комах, — прокоментував Верверіс.

У багатьох частинах світу, наприклад, в Африці, Австралії та Новій Зеландії, комахи вже давно є частиною раціону людей. Їх їдять як у висушеному вигляді, так і використовують для приготування різних страв (наприклад, для створення альтернативного м’яса).

Однак деякі соціологи вважають, що європейцям буде психологічно важко перейти з м’яса на комах. Швидше за все, повинен пройти якийсь час, перш ніж борошняні черв’яки стануть популярними в європейських супермаркетах.

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