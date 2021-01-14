Тарифи знизять тимчасово, нагадали в Кабміні

https://racurs.ua/ua/n149008-taryfy-znyzyat-tymchasovo-nagadaly-v-kabmini.html

Ракурс

Тарифи на газ українцям знизять лише тимчасово. Про це нагадали в Кабінеті міністрів.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив в ефірі телеканалу «Україна 24», що інформація про зниження ціни на газ є тільки урядовим дорученням.

Уряд затвердить відповідну постанову на найближчому черговому засіданні Кабміну, а ціни знизяться вже у лютому.

Немчінов також пояснив, чому державне регулювання тарифів запроваджують на час карантинних обмежень.

Уряд продовжує залишатися прихильником відкритого ринку газу, ми вважаємо, що це просто тимчасовий період, який дає можливість так, як ми підтримали підприємців, як ми підтримували медиків, як ми підтримували креативні індустрії, як ми підтримували громадян. І дасть можливість громадянам до закінчення опалювального сезону, під час карантинних обмежень користуватися фіксованою ціною, — сказав міністр.



Немчінов вважає, що ціна 6,99 грн за 1 куб. м газу є «об'єктивно найнижчою на ринку», а державна компанія «Нафтогаз» може постачати газ взагалі за ціною менш 5 грн, якщо йдеться про річний контракт.

«Ракурс» повідомляв, що уряд на час карантину запровадив державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. В «Нафтогазі» заявили, що готові прийняти в себе споживачів, яким їхні постачальники палива відмовлять у газі за фіксованою ціною.