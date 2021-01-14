Во всех областях будут работать пункты обогрева. Фото: np.pl.ua

https://racurs.ua/n149011-morozy-v-ukraine-vo-vseh-oblastyah-budut-rabotat-punkty-obogreva.html

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Из-за ухудшения погоды и наступления морозов в Украине развернут сеть пунктов обогрева.

В регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника, сообщают в пресс-службе Кабмина.

С 13 до 17 января Госкомиссия поручила областным и Киевской городской администрации в случае снижения температуры до 10° мороза и ниже в населенных пунктах обустроить сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами питания, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости.

Соцслужбы должны проинформировать о местонахождении таких пунктов, а также активизировать работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения.

Полиция и «Укравтодор» должны предупредить водителей и перевозчиков об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях прогнозируется значительный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели и гололед на дорогах.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях — налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности).

Также 15−16 января в Украине ожидается снижение температуры ночью до 12−18° ниже нуля, местами в северных областях будет до 21° мороза, днем прогнозируют до 10−16° с отметкой минус. 17−18 января холодная погода будет сохраняться.

Напомним, 14 января синоптики прогнозировали снег и морозные ночи, Украину посетил очередной циклон.