Переохолодження. Фото: Istock

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Морози в Україні, які прийшли останнього тижня, досягатимуть −15°. У зв’язку з важкими погодними умовами та снігопадами, керівниця кафедри «Школа охорони здоров’я» Києво-Могилянської академії Тетяна Юрочко дала поради, як вберегтися від переохолодження.

За її словами, перш за все потрібно зберігати багатошаровість в одязі. Про це вона розповіла в ефірі «Українського радіо».

Так, повідомляється, що у морозні дні одяг повинен бути зручним, тонким, і між кожним прошарком одягу повинно бути повітря. Натомість внутрішній прошарок повинен бути або шерстяний, або синтетичний.

Коли кажуть, що краще одягнути бавовняну білизну — це міф. В морози треба одягати спідню білизну або з мериносової шерсті, або синтетичну, тому що вони будуть захищати наше тіло від вологості, — розповідає експерт.

Вона додала, що другий шар одягу повинен бути рихлим — або вовняний, або флісовий. Светр повинен бути досить зручний й не мішкуватий. А верхній шар одягу повинен бути вітро- і вологостійким. Також вона зазначила, що у морози варто відмовитися від металевих прикрас — вони можуть забирати тепло з тіла.

Натомість дітей не варто особливо кутати, а поради для малюків залишаються такими ж, як і для дорослих. Але, зауважує експерт, потрібно погодувати дитину перед виходом на вулицю, оскільки енергія допоможе зберігати внутрішнє тепло.

Першими ознаками переохолодження є:

тремтіння;

гусяча шкіра;

почервоніння кінцівок, носу, щік, підборіддя.

Експерт додала, що діти, люди похилого віку або такі, які мають проблеми із серцево-судинною системою, більше схильні до переохолодження та обмороження. Також вона зауважила, що під час морозу і переохолодження вживання алкоголю і кофеїномістких напоїв заборонено.

Вживання не гарячих, а теплих напоїв чи легких вуглеводнів перекусів, коли активно займаєтесь спортом на вулиці, корисне, тому що це сприяє виробленню внутрішнього тепла, — пояснила вона.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігопади вирують в Україні. У ніч на 15 січня на перевальних ділянках в Карпатах випало від 10 до 35 см снігу, він йде тут другу добу поспіль. Сьогодні переважно на всій території України також сніжитиме. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до −11 градусів.

За прогнозами Укргідрометцентру, 15 сiчня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очiкується значна снiголавинна небезпека. Станом на 08.30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Падає сніг, хуртовина, температура повітря −15°С.