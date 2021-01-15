Україну занесло снігом — влада реагує на затори і ДТП, скасовує заходи, очікуючи сильних морозів

https://racurs.ua/ua/n149037-ukrayinu-zaneslo-snigom-vlada-reaguie-na-zatory-i-dtp-skasovuie-zahody-ochikuuchy-sylnyh.html

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Снігопади вирують в Україні. У ніч на 15 січня на перевальних ділянках в Карпатах випало від 10 до 35 см снігу, він йде тут другу добу поспіль. Сьогодні переважно на всій території України також сніжитиме. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.

За прогнозами Укргідрометцентру, 15 сiчня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очiкується значна снiголавинна небезпека. Станом на 08.30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Падає сніг, хуртовина, температура повітря -15°С.

15−16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12−18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10−16° морозу. 17−18 січня холодна погода утримається.

По Києву 15−16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13−18° морозу, вдень до 11−15° морозу.

Уранці 15 січня невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях, де випало від 5 до 10 см.

У Києві сьогодні знову очікується сніг. «Київавтодор» просить водіїв не заважати прибиранню і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких — у цілодобовому режимі.

Тим часом столиця уранці п’ятниці знову опинилася в заторах. Майже усі вулиці в середмісті на картах Гугл позначені червоним кольором, важко потрапити до Києва і з передмість столиці.

Через зниження температури повітря від 15 січня і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарок.

У столиці 14 січня пройшов інтенсивний снігопад, який спричинив численні аварії та затори. Міська влада та поліція попереджають водіїв про ускладнення руху на дорогах. У Києві сталося півтори сотні аварій. Всього 14 січня в поліцію повідомили про понад 1,2 тис. ДТП на території України.