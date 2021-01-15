Ціна на газ. Фото: pmg.ua

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Щоб ціна на газ не змінювалася протягом року, уряд розробляє річний продукт.

Також можна очікувати зниження ціни на газ після закінчення опалювального сезону. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».

Він запевнив, що це рішення не вплине на отримання наступного траншу від МВФ, який стурбований тим, що держава може знову почати контролювати ціни на комуналку.

Шмигаль нагадав, що ціна на газ знизиться тільки на період карантину.

Кабмін на найближчому засіданні прийме постанову про встановлення максимальної ціни на газ — 6,99 грн за куб. м. Ціна на транспортування буде не вище 1,79 грн за куб. м.

Такі ціни встановлюються на період з 1 лютого і до кінця опалювального сезону або поки діє карантин.

Нагадаємо, що 13 січня уряд оголосив про запровадження державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону.

Денис Шмигаль повідомив про зустріч із представниками МВФ щодо питання ціни газу для населення. За його словами, під час переговорів сторони мали конструктивну розмову.

Купувати газ в Росії пропонує в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. При цьому йдеться тільки про приватні компанії з РФ, які незалежні від «Газпрому».