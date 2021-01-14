Шмигаль «конструктивно» поспілкувався з МВФ щодо цін на газ

Шмигаль. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n149029-shmygal-konstruktyvno-pospilkuvavsya-z-mvf-schodo-cin-na-gaz.html

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Ціни на газ різко підросли з 1 січня. У зв’язку з цим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо питання ціни газу для населення.

До цього МВФ категорично висловлювалися щодо держрегулювання ринку газу. Про це повідомив сам прем'єр-міністр у своєму Telegram-каналі

За його словами, під час переговорів з МВФ сторони мали конструктивну розмову.

Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому, — повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд стурбований можливим державним регулюванням цін на газ в Україні. Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко й наголосив, що влада намагається переконати МВФ у тимчасовості «газового» рішення уряду.