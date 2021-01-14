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Ракурс
Ляшко. Фото: УНІАН

Ляшко взявся за порушників карантину на гірських курортах — деталі

14 січ 2021, 19:27
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Локдаун в Україні, який триватиме до 24 січня, масово порушують на гірськолижних курортах. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пригрозив представникам бізнесу, які працюють в період карантинних обмежень.

Він ініціював перевірки закладів громадського харчування з залученням Національної поліції. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Допис Ляшка. Фото: Facebook

Ляшко заявив, що він домовився про зустріч керівників національного рівня щодо узгодження спільних дій в частині контролю за дотриманням вимог нового санітарного регламенту у школах та при наданні медичної практики.


Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів, і вони дотримуються їх, то чому певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки, — заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напередодні та у перші дні січневого локдауну українці масово вирушили в гори. Попри карантинні обмеження, які запроваджені з 8 січня в Україні, на курорті «Буковель» ажіотаж.

Джерело: Ракурс


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