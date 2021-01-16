Зарядний пристрій. Фото: Istock

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iPhone, відома марка смартфонів і аксесуарів до них, вже не є гарантом якості. Виявилося, що використання популярного зарядного пристрою для iPhone може призвести до пожежі.

Виробник аксесуарів для смартфонів відкликає свою модель з продажу. Про це повідомляється на сайті виробника дефектного аксесуара Belkin.

Компанія заявила, що бездротовий пристрій Belkin Portable Wireless Charger + Stand Special Edition, що має артикул WIZ003, має дефект, який може призвести до перегріву зарядного пристрою, удару електричним струмом та пожежі.



На цей час повідомлень про пошкодження майна і травми, спричинені експлуатацією небезпечного гаджета, поки не надходило. Однак виробник рекомендує власникам зарядного пристрою відключити його від мережі та зв’язатися з представниками компанії. Там обіцяють оформити повернення товару і повернути гроші.

Зазначимо, що Belkin є одним з головних виробників зарядних аксесуарів для iPhone. На сайті Apple дефективного зарядного пристрою не було виявлено. Однак в американському інтернет-магазині компанії можна придбати схожий пристрій від Belkin за 60 дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Apple, американська компанія з виробництва комп’ютерної техніки і персональних гаджетів, почала тестувати гнучкі iPhone. Такі смартфони можуть бути представлені вже у 2021 або 2022 році. Також інсайдери пишуть, що смартфон можуть бути анонсовані ще до Нового року. В цей час китайські постачальники Apple, включаючи Foxconn і New Nikko, відправляють приклади гнучких iPhone в офіс компанії в Купертіно.