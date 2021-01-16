Погода в Україні. Фото: Вгору

https://racurs.ua/ua/n149088-snig-ta-do-24-morozu-pogoda-v-ukrayini-na-17-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 17 січня буде хмарною, а в низці західних та східних областей обіцяють сніг. Опади у виді дощу прогнозують в Криму.

Найближчої доби на рiчках басейнiв Днiстра та Захiдного Бугу очiкується посилення льодоутворення, iнтенсивне утворення шуги, мiсцями встановлення льодоставу. А на Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах очікується поява льодоставу та льодоходу. Температура повітря вночі очікується 4−24° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 4−16° морозу. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 17 січня очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 18−20° морозу, а вдень —13−15° нижче нуля.

Погода в Харкові найближчої доби буде малохмарною. Температурні показники наступні — вночі прогнозують 20−22° із позначкою мінус, а вдень 12−14° морозу.

Погода в Одесі найближчої доби буде теж морозною. Температурні показники наступні — вночі очікується 7−9° морозу, а вдень обіцяють 11−13° морозу.

Погода у Львові завтра буде зі снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° морозу, а вдень обіцяють 6−8° нижче нуля.

Погода в Карпатах 17 січня буде хмарна, можливий сніг. Температура повітря вночі 10−12° морозу, а вдень 4−8° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України заявляли, що через погіршення погоди й настання морозів в Україні розгорнуть мережу пунктів обігріву. В регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг працюватиме снігоочисна та посипальна техніка