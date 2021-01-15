Зеленский и Меркель. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n149073-zelenskiy-priglasil-merkel-na-proschalnyy-vizit-v-ukrainu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель на празднование 30-летия Независимости Украины, которое состоится в этом году.

Такое приглашение президент выдвинул во время телефонного разговора с канцлером. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский пригласил Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыму, а также пригласил Ангелу Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Отметим, что в сентябре в Федеративной республике Германия ожидаются выборы в Бундестаг, во время которых свой пост покинет Ангела Меркель, находящаяся во главе правительства уже 16 лет. Именно поэтому поездка на День Независимости Украины 24 августа может стать последним визитом Ангелы Меркель в Украину в качестве канцлера Германии.

Заметим, что в рамках разговора Меркель и Зеленский также обсудили вопросы сдерживания пандемии коронавируса и ситуацию на востоке Украины.

Они договорились активизировать работу в нормандском формате по имплементации минских договоренностей, — сообщает пресс-служба президента.



Напомним, ранее мы сообщали, что перспективы переговоров с Россией для обновления минских договоренностей с изменением мировых лидеров оценил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

По его словам, ожидаемые политические изменения в предстоящие недели и месяцы могут придать новый импульс заблокированному мирному процессу. В 2021 году канцлер Ангела Меркель уйдет в отставку. Ее уход оставит Владимира Путина единственным представителем первоначального квартета политиков, которые стояли за минскими договоренностями.