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Ракурс
Документы. Фото: Центр исследований освободительного движения

Уникальные секретные документы УПА отныне можно просмотреть онлайн

15 янв 2021, 20:25
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Документы УПА, найденные в лесах на Львовщине, опубликовали исследователи. Всего 320 документов, которые были тайно закопаны, спустя 70 лет стали доступными для всех украинцев.

Эти документы свидетельствуют о жизни повстанцев в шести западных областях. Коллекцию документов опубликовал Центр исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда.

Сообщается, что этот архив был найден в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Львовской области. Он был спрятан в металлическом молочном бидоне. По данным исследователей, его закопали там осенью 1950 года. Так повстанцы надеялись спасти свидетельства об их борьбе.

Документы, которые отыскали в лесу. Фото: СуспільнеДокументы УПА отныне можно просмотреть онлайн. По словам историка Руслана Забилого, они раскрывают об особенностях деятельности украинского освободительного движения. В этом комплексе документов есть также некрологи повстанцев, что дает родственникам возможность выяснить обстоятельства гибели своих родных, а также их деятельность.

Также среди документов есть списки депортированных в Сибирь.


Среди прочего — списки депортированных в Сибирь за период с 1945 по 1949 год — это дает возможность выяснить судьбы родных. И это целый спектр для исследователей истории, — добавляет историк.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине впервые опубликовали 46 архивных документов об использовании СССР дипломатов для агентурных целей за рубежом. Также в свободный доступ попали документы о том, как организации украинской диаспоры пытались через Генассамблею ООН информировать о политических репрессиях в СССР.

Источник: Ракурс


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