Уникальные секретные документы УПА отныне можно просмотреть онлайн

Документы. Фото: Центр исследований освободительного движения

https://racurs.ua/n149071-unikalnye-sekretnye-dokumenty-upa-otnyne-mojno-prosmotret-onlayn.html

Ракурс

Документы УПА, найденные в лесах на Львовщине, опубликовали исследователи. Всего 320 документов, которые были тайно закопаны, спустя 70 лет стали доступными для всех украинцев.

Эти документы свидетельствуют о жизни повстанцев в шести западных областях. Коллекцию документов опубликовал Центр исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда.

Сообщается, что этот архив был найден в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Львовской области. Он был спрятан в металлическом молочном бидоне. По данным исследователей, его закопали там осенью 1950 года. Так повстанцы надеялись спасти свидетельства об их борьбе.



Документы УПА отныне можно просмотреть онлайн. По словам историка Руслана Забилого, они раскрывают об особенностях деятельности украинского освободительного движения. В этом комплексе документов есть также некрологи повстанцев, что дает родственникам возможность выяснить обстоятельства гибели своих родных, а также их деятельность.

Также среди документов есть списки депортированных в Сибирь.

Среди прочего — списки депортированных в Сибирь за период с 1945 по 1949 год — это дает возможность выяснить судьбы родных. И это целый спектр для исследователей истории, — добавляет историк.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине впервые опубликовали 46 архивных документов об использовании СССР дипломатов для агентурных целей за рубежом. Также в свободный доступ попали документы о том, как организации украинской диаспоры пытались через Генассамблею ООН информировать о политических репрессиях в СССР.