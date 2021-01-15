Документи. Фото: Центр досліджень визвольного руху

https://racurs.ua/ua/n149071-unikalni-taiemni-dokumenty-upa-vidteper-mojna-pereglyanuty-onlayn-foto.html

Ракурс

Документи УПА, що були знайдені у лісах на Львівщині, опублікували дослідники. Усього 320 документів, які були таємно закопані, через 70 років стали доступними для українців.

Ці документи свідчать про життя повстанців у шести західних областях. Колекцію документів опублікував Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

Повідомляється, що цей архів був знайдений у 2009 році у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Він був схований у металевому молочному бідоні. За даними дослідників, його закопали там восени 1950 року. Так повстанці сподівалися врятувати свідчення про їхню боротьбу.





Документи УПА відтепер можна передивитися онлайн. За словами історика Руслана Забілого, вони розкривають особливості діяльності українського визвольного руху. У цьому комплексі документів є некрологи повстанців, це дає родичам з’ясувати обставини загибелі своїх рідних, їхньої діяльності.

Також серед документів є списки депортованих до Сибіру.

Це є і серед іншого — списки депортованих у Сибір за період із 1945 по 1949 рік — це дає можливість з’ясувати долі рідних. І це є цілий спектр для дослідників історії, — додає історик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні вперше опублікували 46 архівних документів про використання СРСР дипломатів для агентурних цілей за кордоном. Також у вільний доступ потрапили документи про те, як організації української діаспори намагалися через Генасамблею ООН інформувати про політичні репресії в СРСР.