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Ракурс
Документи. Фото: Центр досліджень визвольного руху

Унікальні таємні документи УПА відтепер можна переглянути онлайн (ФОТО)

15 січ 2021, 20:25
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Документи УПА, що були знайдені у лісах на Львівщині, опублікували дослідники. Усього 320 документів, які були таємно закопані, через 70 років стали доступними для українців.

Ці документи свідчать про життя повстанців у шести західних областях. Колекцію документів опублікував Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

Повідомляється, що цей архів був знайдений у 2009 році у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Він був схований у металевому молочному бідоні. За даними дослідників, його закопали там восени 1950 року. Так повстанці сподівалися врятувати свідчення про їхню боротьбу.

Документи, знайдені у лісі. Фото: Суспільне

Документи УПА відтепер можна передивитися онлайн. За словами історика Руслана Забілого, вони розкривають особливості діяльності українського визвольного руху. У цьому комплексі документів є некрологи повстанців, це дає родичам з’ясувати обставини загибелі своїх рідних, їхньої діяльності.

Також серед документів є списки депортованих до Сибіру.


Це є і серед іншого — списки депортованих у Сибір за період із 1945 по 1949 рік — це дає можливість з’ясувати долі рідних. І це є цілий спектр для дослідників історії, — додає історик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні вперше опублікували 46 архівних документів про використання СРСР дипломатів для агентурних цілей за кордоном. Також у вільний доступ потрапили документи про те, як організації української діаспори намагалися через Генасамблею ООН інформувати про політичні репресії в СРСР.

Джерело: Ракурс


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