Меркель. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149073-zelenskyy-zaprosyv-merkel-na-proschalnyy-vizyt-do-ukrayiny.html

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Володимир Зеленський, президент України, запросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель на святкування 30-річчя Незалежності України, яке відбудеться у цьому році.

Таке запрошення президент висунув під час телефонної розмови з німецьким канцлером. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський запросив Німеччину долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, а також запросив Ангелу Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Зазначимо, що у вересні в Федеральній республіці Німеччина очікуються вибори до Бундестагу, під час яких зі свого посту піде Ангела Меркель, яка перебуває на чолі уряду вже 16 років. Саме тому поїздка на День Незалежності України 24 серпня може стати останнім візитом Ангели Меркель в Україну у ролі канцлера Німеччини.

Зауважимо, що у рамках розмови Меркель та Зеленський також обговорили питання щодо стримування пандемії коронавірусу та ситуацію на сході України.

Вони домовились активізувати роботу в нормандському форматі щодо імплементації мінських домовленостей, — повідомляє прес-служба президента.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перспективи переговорів з Росією задля оновлення мінських домовленостей зі зміною світових лідерів оцінив віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

За його словами, очікувані політичні зміни в майбутні тижні та місяці можуть надати нового імпульсу заблокованому мирному процесу. У 2021 році канцлер Ангела Меркель піде у відставку. Її відхід залишить Володимира Путіна єдиним представником первісного квартету політиків, котрі стояли за мінськими домовленостями.