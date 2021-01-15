МОЗ передало з держпідприємства британській компанії право купувати COVID-вакцини

https://racurs.ua/ua/n149040-zakupivlu-covid-vakcyny-moz-peredalo-z-derjpidpryiemstva-brytanskiy-kompaniyi-video.html

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Закупівлю вакцини від COVID-19 для України проведе британська міжнародна компанія.

Про рішення Кабміну довіритися компанії Crown Agents 15 січня на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Ця компанія матиме повноваження на укладання контрактів відповідно до переговорів, проведених попередньо Міністерством охорони здоров’я і керівництвом держави, здійснюватиме логістичний супровід вантажів, — розповів міністр.

Степанов повідомив, що Crown Agents заснована у Великій Британії і «має гарну міжнародну репутацію». За його словами, компанія займається закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн, наприклад, законтрактована вона і урядом Великої Британії.

Crown Agents співпрацює з МОЗ від 2015 року, купуючи для України медичні вироби та лікарські засоби, зокрема і вакцини. В Україні вона організовувала закупівлі для Мінфіну, Мінекономіки, Мінекології та Антимонопольного комітету.

Степанов повідомив, що право закуповувати вакцини МОЗ позбавив державне підприємство «Медичні закупівлі України», оскільки в уряді незадоволені його роботою. Міністр та очільник цього ДП декілька разів публічно звинувачували один одного.

Crown Agents — це неприбуткова міжнародна компанія-розробник, яка співпрацює з міністерствами, урядами, установами, донорами, фондами, благодійниками та приватним сектором для вирішення складних викликів.

Компанія співпрацює з клієнтами у 100 країнах світу й міжнародними організаціями та донорами (ООН, Світовий банк, Європейська комісія, уряди Японії, Данії, США та Великої Британії).