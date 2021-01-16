ОРДЛО заявила об односторонней передаче Украине пленных. Фото: ТСН

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ОРДЛО решили передать Украине пленных в одностороннем порядке.

Власти самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики решили передать Украине пленных. Украинской стороне передадут женщин, пожилых людей и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Представителей украинской армии боевики не отпустят. Об этом 16 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Последний обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоялся в апреле 2020 года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила 20 пленных.

Напомним, последний масштабный крупный обмен между российскими боевиками и Украиной состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда самопровозглашенные фейковые ДНР и ЛНР отдали Киеву 76 граждан, а в квази-«республики» вернули 127 человек.

Ранее сообщалось, что представители незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР блокируют процесс обмена пленными на Донбассе и требуют процессуальной очистки девяти человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошедшего обмена.