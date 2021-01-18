Офіс президента. Фото: epravda.com

https://racurs.ua/ua/n149129-datu-vajlyvogo-samitu-schodo-deokupaciyi-krymu-povidomyly-v-zelenskogo.html

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Саміт щодо деокупації Криму, в якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту — 23 серпня 2021 року. Офіс президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів, — повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Він наголосив, що на саміті «Кримської платформи» необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо — скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму, — зазначив заступник керівника ОП.

Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі в цих подіях.

Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні, — сказав Жовква.

У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про плани провести в Україні у травні 2021 року Кримський саміт.

Дату саміту хотіли прив’язати до 18 травня, коли розпочалася примусова депортація кримських татар радянським режимом.

Нагадаємо, українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії тривалий час до початку агресії в Криму та на Донбасі.