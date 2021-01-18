Степанов рассказал, когда в Украине начнут смягчать карантин

В Украине продолжается жесткий карантин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n149128-stepanov-rasskazal-kogda-v-ukraine-nachnut-smyagchat-karantin.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться среди населения, в связи с чем с 8 января введен усиленный карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время видеобрифинга сегодня, 18 января, рассказал, когда в Украину начнут смягчать карантин.

По словам Степанова, несмотря на значительное уменьшение количества госпитализированных больных, которое наблюдается в последнее время, и рост числа тех, кто выздоровел, украинцам следует дождаться следующей недели, чтобы постепенно начать возвращаться к более комфортной жизни.

Степанов сообщил, что за прошедшую неделю в Украине госпитализировали 13 тыс. 555 больных COVID-19, что почти на 1,5 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе. Также наблюдается увеличение количества выписанных из больниц пациентов — за неделю этот показатель достиг 15 тыс. 882 человек, что больше чем на позапрошлой неделе.

Несмотря на это, ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине продолжает оставаться достаточно напряженной, подчеркнул Степанов.

Количество больных, которое есть, остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас держаться карантина. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами, — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 18 января в Украине за сутки зафиксированы еще более 3 тыс. новых случаев COVID-19.