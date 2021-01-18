Степанов розповів, коли в Україні почнуть пом’якшувати карантин

В Україні триває жорсткий карантин, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n149128-stepanov-rozpoviv-koly-v-ukrayini-pochnut-pom-yakshuvaty-karantyn.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися серед населення, у зв’язку з чим з 8 січня запроваджено посилений карантин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу сьогодні, 18 січня, розповів, коли в Україні почнуть пом’якшувати карантин.

За словами Степанова, попри значне зменшення кількості госпіталізованих хворих, котре спостерігається останнім часом, та зростання кількості тих, хто одужав, українцям слід дочекатися наступного тижня, щоб поступово почати повертатися до більш комфортного життя.

Степанов повідомив, що за минулий тиждень в Україні госпіталізували 13 тис. 555 хворих на COVID-19, що майже на 1,5 тис. менше, ніж позаминулого тижня. Також спостерігається збільшення кількості виписаних з лікарень пацієнтів — за минулий тиждень цей показник сягнув 15 тис. 882 осіб, що більше ніж позаминулого тижня.

Попри це, ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні продовжує залишатися досить напруженою, наголосив Степанов.

Кількість хворих, яка є, залишається на досить високому рівні і змушує нас триматися карантину. У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами, — наголосив він.

Нагадаємо, станом на ранок 18 січня в Україні за добу зафіксовано ще понад 3 тис. нових випадків COVID-19.