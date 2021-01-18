Коронавірус в Україні — нових випадків значно поменшало (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149127-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-znachno-pomenshalo-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Станом на ранок 18 січня зафіксовано ще 3 тис. 34 нові випадки цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 5 тис. 990 хворих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в таких регіонах:
- Миколаївській області — 323;
- Києві — 301;
- Запорізькій області — 266;
- Київській області — 240;
- Дніпропетровській області — 220.
Зазначається, що серед нових випадків захворювання 107 дітей та 87 медиків.
Госпіталізували за добу 1 тис. 304 особи.
Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють понад 271,6 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії COVID-19.
Померли за добу 67 хворих, одужали 5 тис. 236 пацієнтів.
За добу здійснено 13 тис. 247 тестувань на COVID-19.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
- виявлено 1 млн 163 тис. 716 випадків цього захворювання;
- одужали 871 тис. 196 осіб;
- померли 20 тис. 869 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ назвали дату початку вакцинації від коронавірусу в Україні.