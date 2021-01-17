Який карантин чекає на українців після 25 січня, розповіли в “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n149107-yakyy-karantyn-chekaie-na-ukrayinciv-pislya-25-sichnya-rozpovily-v-sluzi-narodu.html

Ракурс

Який карантин чекає на українців після 25 січня, розповіли у президентській фракції «Слуга народу» за результатами зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, «слуга» Михайло Радуцький.

Міністерство охорони здоров’я наразі не проводило аналіз ефективності більш жорстких карантинних обмежень, які почали діяти з 8 січня. Міністр пообіцяв публічно відзвітувати про результати після 24 січня. На мій погляд, це важливо, — зазначив Радуцький.

Нардеп-«слуга» додав, що наполягати на продовженні карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу, відомство Степанова не планує.

З 25 січня країна повернеться до адаптивного карантину, — резюмував представник фракції Зеленського.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня почав діяти так званий локдаун, запроваджений по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.