Какой карантин ждет украинцев после 25 января, рассказали в «Слуге народа»

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Какой карантин ждет украинцев после 25 января, рассказали в президентской фракции «Слуга народа» по результатам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Об этом сообщил на своей Фейсбук-странице глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, «слуга» Михаил Радуцкий.

Министерство здравоохранения пока не проводило анализ эффективности более жестких карантинных ограничений, которые начали действовать с 8 января. Министр пообещал публично отчитаться о результатах после 24 января. На мой взгляд, это важно, — отметил Радуцкий.

Нардеп-«слуга» добавил, что настаивать на продлении карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, ведомство Степанова не планирует.

С 25 января страна вернется к адаптивному карантину, — резюмировал представитель фракции Зеленского.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать так называемый локдаун, введенный по 24 января включительно с целью предотвращения распространения COVID-19.