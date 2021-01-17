Саммит G7 в июне — Лондон раскрыл детали встречи

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Саммит G7 состоится 11−13 июня в Корнуолле на юго-западе Англии. Информацию о встрече лидеров стран «Большой семерки» подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Таким образом впервые с начала пандемии коронавируса лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. Встреча пройдет в городе Карбис Бэй в Корнуолле.

Саммит должен посетить президент США Джо Байден. Также эта встреча G7 станет последней в таком формате для Ангелы Меркель в должности канцлера ФРГ. Главной темой переговоров станет восстановление после COVID-19.

Борис Джонсон ранее отметил, что намерен использовать председательство Лондона в G7, чтобы способствовать глобальным процессам восстановления после пандемии.

Коронавирус, несомненно, — это самая разрушительная сила из виденных последними поколениями и величайшее из испытаний для современного миропорядка, — заявил премьер Британии.



В саммите по приглашению Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

Напомним, в G7 входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2020 году встреча G7 должна была проходить в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, однако из-за пандемии ее сначала перенесли на осень, а затем американский лидер Дональд Трамп отказался от мероприятия.