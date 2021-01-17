Дату старта вакцинации в Украине назвал Степанов

https://racurs.ua/n149105-datu-starta-vakcinacii-v-ukraine-nazval-stepanov.html

Ракурс

Закупка вакцины от коронавируса стала главной темой встречи президентской фракции «Слуга народа» с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп-«слуга» Михаил Радуцкий.

Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля. По его словам, мы ожидаем поставку 910 тыс. доз вакцины, — отметил Радуцкий.

Также нардеп процитировал Степанова, по словам которого, в Украину завезут 700 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, если во время испытаний будет подтверждена ее эффективность на уровне 70%. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX.

Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки. В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации, — отметил нардеп.

Напомним, ранее Степанов заверил, что китайскую вакцину не будут закупать, если ее эффективность не будет доказана.