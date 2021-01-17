Дату старту вакцинації в Україні назвав Степанов

https://racurs.ua/ua/n149105-datu-startu-vakcynaciyi-v-ukrayini-nazvav-stepanov.html

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Закупівля вакцини від коронавірусу стала головною темою зустрічі президентської фракції «Слуга народу» з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник парламентського комітету з питань здоровʼя нації, нардеп-«слуга» Михайло Радуцький.

Міністр запевнив, що вакцинація розпочнеться у другій половині лютого. За його словами, ми очікуємо на поставку 910 тис. доз вакцини, — зазначив Радуцький.

Також нардеп процитував Степанова, за словами якого до України завезуть 700 тис. доз китайської вакцини CoronaVac, якщо під час випробувань буде підтверджена її ефективність на рівні 70%. Ще 210 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX.

Дуже сподіваюся, що вакцина з’явиться у заявлені міністром терміни. У більшості країн Європи вакцинувалось менше за 1% громадян. Розпочавши щеплення на початку лютого, ми маємо шанс наздогнати інші європейські країни за темпами вакцинації, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Степанов запевнив, що китайську вакцину не закуповуватимуть, якщо її ефективність не буде доведена.