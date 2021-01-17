Чи відбудуться місцеві вибори на Донбасі 28 березня, розповіла ЦВК

https://racurs.ua/ua/n149104-chy-vidbudutsya-miscevi-vybory-na-donbasi-28-bereznya-rozpovila-cvk.html

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Можливість проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донбасу на основі отриманих даних з Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій оцінила Центральна виборча комісія.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, Донецька та Луганська ОДА зазначили, що незважаючи на домовленості щодо режиму «тиші», збройні формування Росії й надалі обстрілюють підконтрольні Україні населені пункті на лінії розмежування.

Враховуючи висновки командування операції Об'єднаних сил, СБУ у зв’язку зі збройною агресією Росії на окремих територіях Донецької та Луганської областей неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року, — йдеться у повідомленні ЦВК за 16 січня.

Центрвиборчком висловив сподівання, що у недалекому майбутньому вибори у 18 територіальних громадах Донбасу відбудуться в безпечних умовах з повним дотриманням законодавства України та міжнародних стандартів.

Нагадаємо, до переліку громад, де мали відбутися вибори, належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та вісім — Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.