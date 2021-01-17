Лобіст Кремля Шредер заговорив про «межі, які перейшла Росія»

https://racurs.ua/ua/n149103-lobist-kremlya-shreder-zagovoryv-pro-meji-yaki-pereyshla-rosiya.html

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Герхард Шредер, колишній німецький канцлер та багаторічний лобіст газових ініціатив Кремля, назвав межі, які, на його думку, «перейшла Росія». Про це він розповів в інтерв’ю німецькому тижневику Der Spiegel, оприлюдненому в суботу.

Прикладом того, що РФ «перейшла заборонені межі», окрім дій Москви проти України, Шредер назвав хакерські атаки, зокрема й на сервери Бундестагу. Офіційна Москва досі заперечує свою причетність до них, пише DW.

Водночас Шредер зазначив, що ці комп’ютерні атаки не дають відповіді на запитання про те, як потрібно ставитися до Росії.

Ми ж не змінюємо ставлення до США, коли вони прослуховують мобільний телефон канцлера, — нагадав він.

Окрім цього, екс-канцлер засудив замахи РФ на Сергія Скрипаля і Олексія Навального, а також розкритикував підтримку Кремлем правопопулісткої партії «Альтернатива для Німеччини».

Я вважаю, що це — помилка. Я не можу цього зрозуміти, — заявив Шредер.

Нагадаємо, після того, як Шредер залишив посаду канцлера Німеччини у 2005 році, він став головою наглядової ради Nord Stream AG — оператора газопроводу «Північний потік», а у 2017 році був обраний головою ради директорів російської енергетичної компанії «Роснефть». Шредера вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.