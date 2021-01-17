Землетрус в Індонезії поховав понад 50 осіб — новини світу

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Землетрус в Індонезії поховав понад півсотні людей — у провінції Західний Сулавесі щонайменше 56 осіб загинуло внаслідок серії землетрусів.

За даними Національного агентства країни з пом’якшення наслідків стихійних лих, кількість поранених становить 826 осіб. Про це пише «Сіньхуа».

У постраждалому регіоні вже відновлено роботу електромереж та функціонування головної дороги, яка зазнала пошкоджень у серії підземних поштовхів.

На острові Сулавесі близько 15 тис. місцевих мешканців залишилися без даху над головою. Вони шукають притулку в горах або переповнених центрах для розміщення постраждалих.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 стався на острові в ніч на п’ятницю. Епіцентр розташований в шести км на північний схід від міста Маджене на глибині 10 км.