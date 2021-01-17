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Ракурс
Ще майже 6 тис. українців стали COVID-позитивними — нові дані МОЗ — коронавірус в Україні

Ще майже 6 тис. українців стали COVID-позитивними — нові дані МОЗ

17 січ 2021, 08:31
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Коронавірус в Україні станом на ранок, 17 січня, виявили у 5 тис. 990 осіб. COVID-19 забрав життя 116 пацієнтів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 131 особа;

  • летальних випадків — 116;

  • одужало — 8 тис. 777 осіб.

Загалом лабораторії здійснили 27 тис. 975 тестувань за добу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1,16 млн осіб, одужало — 865,9 тис. осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 20 тис. 802 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві — 793;

  • Київській області — 362;

  • Запорізькій області — 332;

  • Одеській області — 330;

  • Миколаївській області — 328.


Три прості правила протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук — рятують життя. Бережіть себе та рідних, — зауважив Степанов.

Джерело: Ракурс


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