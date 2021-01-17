Ще майже 6 тис. українців стали COVID-позитивними — нові дані МОЗ — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n149101-sche-mayje-6-tys-ukrayinciv-staly-covid-pozytyvnymy-novi-dani-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок, 17 січня, виявили у 5 тис. 990 осіб. COVID-19 забрав життя 116 пацієнтів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 131 особа;

летальних випадків — 116;

одужало — 8 тис. 777 осіб.

Загалом лабораторії здійснили 27 тис. 975 тестувань за добу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1,16 млн осіб, одужало — 865,9 тис. осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 20 тис. 802 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві — 793;

Київській області — 362;

Запорізькій області — 332;

Одеській області — 330;

Миколаївській області — 328.