Ще майже 6 тис. українців стали COVID-позитивними — нові дані МОЗ — коронавірус в Україні

Ще майже 6 тис. українців стали COVID-позитивними — нові дані МОЗhttps://racurs.ua/ua/n149101-sche-mayje-6-tys-ukrayinciv-staly-covid-pozytyvnymy-novi-dani-moz.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок, 17 січня, виявили у 5 тис. 990 осіб. COVID-19 забрав життя 116 пацієнтів.
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 2 тис. 131 особа;
летальних випадків — 116;
одужало — 8 тис. 777 осіб.
Загалом лабораторії здійснили 27 тис. 975 тестувань за добу.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1,16 млн осіб, одужало — 865,9 тис. осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 20 тис. 802 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві — 793;
Київській області — 362;
Запорізькій області — 332;
Одеській області — 330;
Миколаївській області — 328.
Три прості правила протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук — рятують життя. Бережіть себе та рідних, — зауважив Степанов.