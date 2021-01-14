Надія Крижанівська, терапевт, кардіолог, кандидат медичних наук, фахівець anti-age медицини, науковий директор Global University Support Germany

https://racurs.ua/ua/2797-imunitet-proty-koronavirusu-dayte-mojlyvist-imunniy-systemi-popracuvaty-porady-likarya.html

Ракурс

Імунітет — річ, м’яко кажучи, трохи складніша за стілець, який усі хочуть то підняти, то не дати впасти, а то й чимось укріпити. Імунна система та віруси — давні вороги. Незважаючи на підступність нового коронавірусу SARS-CoV-2, нашій імунній системі все ж таки вдається протистояти вивертам противника і захищати нас.

Про головних ворогів імунітету, можливі причини цитокінового шторму, чи варто засмучуватися, якщо антитіл до коронавірусу немає, і про багато чого іншого — Надія Крижанівська, терапевт, кардіолог, кандидат медичних наук, фахівець anti-age медицини, науковий директор Global University Support Germany.

— Пандемія коронавірусу — своєрідний челендж усьому людству. Ми трохи розслабилися, адже остання епідемія була в минулому столітті. Нині саме час дізнатися більше про свій організм, розумну імунну систему і з’ясувати, чому не варто впадати в паніку і ставитися до пандемії досить спокійно і філософськи.

Імунна система — будбат і кавалерія, або Антитіл немає, але імунітет є

Ми не приходимо у цей світ абсолютно беззахисними. Мікроби — це наша вроджена імунна система. У кожного з нас є багато друзів-бактерій, які допоможуть подолати будь-яку інфекцію, якщо вони дружньо до нас налаштовані.

Бактерії — це найжорстокіші вороги вірусів. Якщо ми не отруюємо свого мікробіому антибіотиками при кожному чханні, не використовуємо надмірно антибактеріальні засоби та їмо те, що їм подобається (а наші бактерії віддають перевагу в основному здоровій їжі), вони починають працювати з нашим організмом в одній упряжці. Наприклад, лактобактерії здатні виділяти спеціальні речовини — бактеріоцини або навіть перекис водню для знищення чужорідних мандрівників, які до нас забрели, в тому числі коронавірусу. Крім бактерій, нас захищають шкіра, слизові, спеціальний сурфактант (поверхнево-активні речовини, що вистилають легеневі альвеоли зсередини)...

Однак у вродженої імунної системи є один недолік: вона неспецифічна, не запам’ятовує противника. Грубо кажучи, це будбат, який кидають для ураження ворога. За великим рахунком, у цій битві гинуть і чужорідні, і наші власні клітини. Але за час цієї різанини встигає пройти інформація для набутого імунітету, до якого належать Т- і В-лімфоцити.

Найважливіший момент — це презентація фрагмента чужорідної клітини для того, щоб імунна система зрозуміла, що а) це чужий, б) знала код, як із ним працювати, в) створила величезний пул клітин: В-лімфоцитів, що несуть на собі антитіла, і Т-лімфоцитів. Останні поділяються на прямих убивць — цитотоксичні клітини Т8 і регуляторні клітини Т4. Це дуже важливо, бо велика частина ускладнень коронавірусної інфекції — це як раз лімфоцити, що не зупинилися. Ті, які чомусь вирішили, що повинні трощити все. Важкі реакції, цитокінові шторми — це гіперактивність імунної системи, яка розігналася і не може натиснути на гальмо (докладніше про це нижче).

Якщо вроджений імунітет схожий на будбат, то набутий — це кавалерія, гусари на конях, усе розіграно по нотах. Зазвичай антитіла починають з’являтися на п’яту-шосту добу хвороби. У когось пізніше, у інших — раніше. Антитіла дають певну гарантію захисту від конкретного вірусу. Багато хто засмучується, що антитіл після ковіду немає. Так буває. Імунна відповідь на коронавірус поки що маловивчена. Антитіла можуть з’являтися, потім зникати, а можуть і зовсім не вироблятися. Можуть бути пограничними, при цьому люди не хворіють, перебуваючи начебто в мінівакцинаціі. Є також чимало людей, у яких немає антитіл, при цьому було багато контактів, але вони не захворіли. Є кілька наукових статей, присвячених Т-клітинному імунітету при коронавірусній інфекції. Антитіла — це гуморальний імунітет, а от клітинний імунітет виміряти важко, це дорогі дослідження. Можливо, саме в ньому розгадка, адже занадто багато людей непередбачувано хворіють. Ще один момент: антитіла, як правило, виробляються на позаклітинні антигени, що більше пов’язані з бактеріальним ураженням. Усі віруси проникають усередину клітини. І це вже більшою мірою поле роботи для Т-лімфоцитів. З позиції вірусології, при коронавірусу основне навантаження, схоже, лягає на Т-лімфоцити, їхню пам’ять. Усі казуси, коли людина не хворіє, можуть бути пов’язані з Т-лімфоцитами, які вже запам’ятали коронавірусну інфекцію.

Вороги і друзі імунітету

Ворог №1 — вік, але з ним можна домовитися. На жаль, з віком падає здатність кісткового мозку синтезувати клітини крові — стражників, готових убивати прибульців, передавати інформацію, перетравлювати чужорідні молекули. З віком зменшується вилочкова залоза, тобто відбувається регрес тимуса, тому елементарно знижується кількість Т-лімфоцитів.

У кістковому мозку у нас створюються клітини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити). Навчання клітин відбувається в тимусі — це Т-лімфоцити. У лімфовузлах і лімфоїдних органах іде перетворення на В-клітини, які дають антитіла. Тимус показує наш біологічний вік, як згадувалося вище, з роками він інволюціонує, і у літніх людей від нього практично не залишається сліду. Якщо ви хронічно перевантажені неконтрольованими інфекціями, утворення і навчання лімфоцитів можуть відбуватися неправильно. Тому дуже важливо стежити за відсутністю хронічних інфекцій — санація зубів, санація носоглотки. Але це не означає, що потрібно всіляко уникати інфекцій. Дозволяйте дітям гратися в піску, відправляйте їх до дитсадків, нехай спілкуються із однолітками, заводьте домашніх тварин, не витирайте до скрипу і блиску фруктів. Це навчає імунну систему працювати з великою кількістю абсолютно різних мікроорганізмів.

Є й великий плюс: попри вік, з нашим організмом можна домовлятися. Саме правила нудного ЗСЖ (здорового способу життя) — це те, що стимулює наші клітини. Фізичні навантаження стимулюють імунну систему.

Обережно, глюкоза. Імунна система є найбільш енергоємним органом, особливо в присутності противника — вірусу або бактерії. Коли ми боремося з ворогом, усі органи і тканини стають інсулінорезистентними, не можуть поглинати глюкозу. Іншими словами, всі органи голодують, а імунна система починає їсти. Глюкоза виступає як паливо. Потрібно пам’ятати, що глюкози у нас чимало у вигляді депо в м’язах і печінці. Надлишок глюкози, коли під час хвороби ми намагаємося заїстися солодким, навпаки, викликає прозапальну відповідь, стимулює аномальну відповідь Т-лімфоцитів. За високого рівня глюкози Т-клітини збиваються з пантелику. Тому найкраще, що ви можете зробити, коли хворієте, трохи поголодувати. При цьому до хвороби треба правильно і добре харчуватися, адже вам знадобляться білки, амінокислоти, мікроелементи. Якщо ви захворіли на ковід, дайте собі тайм-аут у плані їжі приблизно на один-два дні.

Шкідливий спосіб життя, ожиріння і погане харчування. Куріння, велика кількість алкоголю навряд чи оздоровлять ваш організм. Надлишкова маса тіла — це крадіжка із клітин корисних речовин, яких вони потребують. До того ж жир є запальною тканиною, в якій сховано дуже багато цитокінів. Тому люди з ожирінням важче переносять інфекції. Якщо ви сидите на монодієті, харчуєтеся фастфудом, ваш організм категорично недоодержує поживних речовин.

Хронічні захворювання. Про це вже згадувалося вище. Будь-які запальні захворювання призводять до мініаутоімунної агресії, коли ваша імунна система починає ненавидіти вас за те, що ви з нею робите.

Хронічний ментальний стрес. Це питання до того, як ми ставимося до зовнішнього світу, з яким добром і прийняттям. Це робота над собою. Якщо коротко: краще пити валер’янку, біфрен, ніж психувати.

Дефіцит сну — дуже важливий фактор. Саме під час глибоких фаз сну відновлюється імунна система, по закутках бродять макрофаги і нейтрофіли, знаходячи злі бактерії, що там причаїлися. Якщо ми не спимо, спимо погано або лягаємо спати надто пізно, то обкрадаємо можливості свого організму в ревізії органів і систем. Ми можемо бути не готовими до атаки вірусу.

У нас є важлива молекула — аденозин, що входить до АТФ (аденозинтрифосфат) — універсального джерела енергії для всіх біохімічних процесів. Коли рівень аденозину підвищується, це сигнал для нервової системи, що час спати. Внутрішні органи (серце, травна система) отримують сигнал сповільнитися. Якщо ми вирішили не спати, п’ємо каву для бадьорості, то блокуємо сигнал аденозину, — тіло вважає, що нам потрібно працювати, тому витрачає останні молекули АТФ. АТФ — дуже важлива молекула для імунних клітин, без неї вони просто не працюватимуть. Саме ця молекула перемикає активні вбиваючі цитотоксичні Т-лімфоцити на інші, які дають сигнали для синтезу протизапальних молекул. Імунній системі дуже важливо правильно розпочати, але й правильно закінчити. Саме аденозин, який ми часто блокуємо кофеїном, є такою переключальною субстанцією. Якщо ми недоотримали цього сигналу, імунна система зупинитися не може. Дефіцит аденозину може призвести до цитокінового шторму і фатальних наслідків.

Як допомогти імунній системі бути ефективною

Цинк: без нього не відбувається синтезу клітин. Щоб визначитися з потрібною для вас дозою, слід було б здати аналіз крові. Однак в умовах пандемії це не завжди можливо і потрібно. 25–50 мг цинку на день має бути достатньо для синтезу імунних клітин.

Селенпотрібен усім, але, як будь-який метал, може накопичуватися, тому 100–200 мг на день максимум.

Сірка: її дуже багато в МСМ, біологічно активній добавці, що застосовується при захворюваннях суглобів. Цей препарат не дуже допомагає суглобам, але сірки містить багато. Можна приймати МСМ у дозі 1000 мг — це хороша підтримка.

Амінокислоти: глютамін (справжнє паливо для імунної системи), лейцин (стимулює атаку Т-лімфоцитів), лізин (ненависна для вірусів амінокислота, впливає на їхнє розмноження).

Ефірні олії. Можна використовувати олії орегано, лаванди, лемонграсу — вони мають бактерицидну дію. Ароматичні свічки можуть поліпшити настрій.

Трави. З трав раджу астрагал і солодку — сьогодні є багато досліджень, наукових статей про їхній вплив на імунну систему в умовах коронавірусу. Це досить безпечно. Солодку не рекомендують при деяких гормональних захворюваннях і з обережністю вагітним. Астрагал фактично універсальний.

Вода і голод. Якщо ви захворіли, пийте більше води і поголодуйте. Голод запускає автофагію (процес, з допомогою якого клітини руйнують і переробляють свої компоненти, він забезпечує джерело енергії та будівельні блоки для відновлення клітин). Автофагія безпосередньо стимулює лімфоцити до правильної диференціації. Річ у тому, що будь-яка харчова грудка для організму — це перш за все не поживні речовини, а клубок антигенів, які потрібно розібрати, позначити «свої—чужі». Під час автофагії розпізнавання «свій—чужий» відбувається легше. Подивіться на тварин: коли вони погано почуваються, то просто сплять і не їдять.

Сон— найкращий спосіб вчасно зупинити запалення (докладніше про це йдеться вище).

Гіпоксія. Гіпоксичні тренування також корисні. Можна зробити елементарно: вдих-видих і якийсь час не дихати. Це впливає на наші Т-лімфоцити. Тренує також наші легені до можливої гіпоксії в результаті коронавірусу. Крім того, СО 2 є потужним антиоксидантом, фактором, що запускає відновлення судинного кровотоку.

Температура: не збивайте, якщо вона не виходить за критичні показники. Не поспішайте ковтати парацетамол. Дайте виробитися білкам теплового шоку, які захищають ваші клітини від пошкоджень. Більш того, температура — це спроба нашого організму знищити вірус. До підвищеної температури більш чутливі віруси і пошкоджені вірусом клітини, ніж здорові клітини нашого організму.

Рух. Вважаю, що при ГРВІ будь-яке навантаження збільшує циркуляцію вірусу і пошкодження тканин. Ідеальний варіант — спокійно полежати. Але при коронавірусі основні проблеми виникають із застоєм легень саме через те, що люди лежать в одному положенні. Тому намагайтеся перевертатися. Якщо ураження легень перевищує 30%, важливо частіше лежати на животі.

Якщо ми будемо дотримуватися всіх вищевикладених правил, імунна система гратиме на нашому полі. Слід пам’ятати, що після коронавірусу прийде ще якийсь вірус. Це нескінченний процес. Єдине, що є у людини в еволюційній боротьбі за існування на планеті як виду, це імунна система — дуже розумна, з величезною ієрархією. Дайте їй можливість попрацювати. Вона багато що зробить сама.