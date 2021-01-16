17 січня відзначають Всесвітній день снігу. Фото: vogazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n149100-17-sichnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-snigu-ta-den-zosyma-soloveckogo.html

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17 січня церковне свято преподобного Феоктиста Кукумского та мученика Зосими. Древні українці вшановували Зосиму Соловецького, який вважається покровителем бджолярів та одним із засновників Соловецького монастиря. Цього дня Зосиму просять про хороший збір меду.

Цей день у народі ще прозвали Зосима-пасіка. Щоб задобрити Зосиму, на стіл обов’язково ставили мед та приготовані з нього ласощі — медові цукерки або пряники.

Народні прикмети на 17 січня:

На деревах лежить багато снігу — у бджолярів буде вдалий рік.

Небо 17 січня безхмарне — сильні морози стоятимуть ще досить довго.

Зоряне небо без хмар — буде сонце і мороз.

17 січня у всьому світі відзначають День снігу. Свято заснувала Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) в 2011 році, перші заходи відбулися у 2012 році. Свято покликане популяризувати зимові види спорту в молодіжному середовищі.

Цього ж дня у світі відзначають День прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок, Національний день гарячого ромового напою в США, Кінний фестиваль в Латвії та свято святого Антонія Князівства Андорра.

17 січня в історії:

1209 рік — у Кембриджі запрацював університет.

1605 рік — вперше опублікували роман Сервантеса «Дон Кіхот».

1969 рік — The Beatles випустили платівку Yellow Submarine.

1987 рік — створена Рада жінок України.

1991 рік — почалася американська військова операція в Іраку «Буря в пустелі».

Нагадаємо, 16 січня в Україні вшановували пам’ять кіборгів — захисників Донецького аеропорту, які захищали об'єкт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на Донбасі.