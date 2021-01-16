Із проекту «Північний потік-2» вийшла швейцарська компанія. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n149099-iz-proektu-pivnichnyy-potik-2-vyyshla-kompaniya-iz-shveycariyi.html

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Страхова компанія Zurich Insurance Group AG, яка вважається чи не найбільшою в Швейцарії, вийшла з проекту «Північний потік-2».

Швейцарські страховики відмовилися від участі в проекті з будівництва російського газогону, щоб не потрапити під нові санкції США. Надана Zurich Insurance страховка мала б покривати будівництво газопроводу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Після застережень із Вашингтону компанія покинула Nord Stream 2 разом із норвезьким сертифікатором DNV GL та датським консультантом Ramboll. Швейцарці відмовилися коментувати свої рішення, пославшись на конфіденційність.

Як відомо, санкції Сполучених Штатів Америки спрямовані не лише проти тих, хто причетний до будівництва «Північному потоку-2», а й тих, хто розробляє технічну сертифікацію та страхування.

Нагадаємо, компанія DNV GL із Норвегії відмовилася сертифікувати газопровід «Північний потік-2» після завершення будівництва. У компанії заявили про припинення підтримки російського газогону до тих пір, поки будуть діяти санкції.