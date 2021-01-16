Из проекта «Северный поток-2» вышла компания из Швейцарии. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n149099-iz-proekta-severnyy-potok-2-vyshla-kompaniya-iz-shveycarii.html

Ракурс

Страховая компания Zurich Insurance Group AG, которая считается едва ли не крупнейшей в Швейцарии, вышла из проекта «Северный поток-2».

Швейцарские страховщики отказались от участия в проекте по строительству российского газопровода, чтобы не попасть под новые санкции США. Предоставленная Zurich Insurance страховка должна была бы покрывать строительство газопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

После предостережений из Вашингтона компания покинула Nord Stream 2 вместе с норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll. Швейцарцы отказались комментировать свои решения, сославшись на конфиденциальность.

Как известно, санкции Соединенных Штатов Америки направлены не только против тех, кто причастен к строительству «северного потока-2», но и тех, кто разрабатывает техническую сертификацию и страхование.

Напомним, компания DNV GL из Норвегии отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» после завершения строительства. В компании заявили о прекращении поддержки российского газопровода до тех пор, пока будут действовать санкции.