Программист забыл пароль к своему кошельку с тысячами биткоинов. Фото: 3dnews.ru

https://racurs.ua/n149098-mayner-kriptovaluty-zabyl-parol-k-svoemu-koshelku-s-tysyachami-bitkoinov.html

Ракурс

Владелец 7 тыс. биткоинов забыл пароль своего кошелька с тысячами единиц ценной криптовалюты.

Программист из Лос-Анджелеса Стефан Томас не может вспомнить цифровой пароль к защищенному жесткому диску IronKey, где хранятся биткоины. Система позволяет ввести 10 попыток, а затем блокируется. После резкого подорожания биткоинов Томас уже восемь раз пробовал вводить пароль, но попытки были тщетными. Общая стоимость его биткоинов составляет более 250 млн долл. Об этом 16 января сообщает 4PDA.

На самом же деле существует множество историй об утраченных бесследно биткоинах. Некоторые владельцы криптовалют рассказывают о бесконечных днях и ночах разочарования, когда они пытались получить доступ к своим кошелькам.

Компания Chainalysis проанализировала, что из существующих 18,5 млн биткоинов потеряны не менее 20%. По текущему курсу это более 150 млрд долл.

Напомним, житель валлийского города Ньюпорт случайно выбросил жесткий диск с биткоинами. Мужчина накопил 7,5 тыс. биткоинов, что сделало бы его богачом. Теперь бедняга разыскивает выброшенный в 2013 году диск, и обещает награду тому, кто отыщет его.