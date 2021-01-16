Програміст забув пароль до свого гаманця з тисячами біткоїнів. Фото: 3dnews.ru

https://racurs.ua/ua/n149098-mayner-kryptovaluty-zabuv-parol-do-svogo-gamancya-z-tysyachamy-bitkoyiniv.html

Ракурс

Власник 7 тис. біткоїнів забув пароль свого гаманця з тисячами одиниць коштовної криптовалюти.

Програміст із Лос-Анджелеса Стефан Томас не може згадати цифровий пароль до захищеного жорсткого диску IronKey, де зберігаються біткоїни. Система дозволяє ввести 10 спроб, а потім блокується. Після різкого подорожчання біткоїнів Томас вже вісім разів пробував вводити пароль, але спроби були марними. Загальна вартість його біткоїнів складає понад 250 млн дол. Про це 16 січня повідомляє 4PDA.

Насправді ж існує безліч історій про втрачені безслідно біткоїни. Деякі власники криптовалюти розповідають про нескінченні дні і ночі розчарування, коли вони намагалися отримати доступ до своїх гаманців.

Компанія Chainalysis проаналізувала, що з існуючих 18,5 млн біткоїнів втрачені щонайменше 20%. За поточним курсом це понад 150 млрд дол.

Нагадаємо, житель валлійського міста Ньюпорт випадково викинув жорсткий диск із біткоїнами. Чоловік накопичив 7,5 тис. біткоїнів, що зробило б його багатієм. Тепер бідолаха розшукує викинутий у 2013 році диск, і обіцяє нагороду тому, хто відшукає його.