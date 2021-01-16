Біля Борисполя розбився вертоліт. Фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n149097-cyvilnyy-vertolit-rozbyvsya-na-kyyivschyni-foto.html

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Аварія гелікоптера сталася у Київській області у суботу, 16 січня.

У районі міста Бориспіль вертоліт зазнав аварії та впав на землю. Інцидент трапився близько 15.00 тоді, коли пілот намагався здійснити посадку вертольота. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На півночі Київської області зазнав аварії вертоліт. У районі Борисполя. Як передає кореспондент «Думської», інцидент стався приблизно о 15.00. За попередньою інформацією, невдало здійснив посадку, — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії ніхто не постраждав. У Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національній поліції подію поки не коментували.

Нагадаємо, у липні 2020 року в Російській Федерації розбився вертоліт Мі-2, який здійснив жорстку посадку поблизу селища Кірсалово Ростовської області. Внаслідок аварії пілот машини загинув на місці.