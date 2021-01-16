Лебедів врятували від крижаної смерті. Фото: ДСНС

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Ракурс

Зграю лебедів, що примерзли до поверхні ставка, врятували в Одеській області.

У суботу вранці, 16 січня, рятувальна служба отримала інформацію про те, що в районному центрі Окни потрібна допомога з вилучення лебедів зі ставка. Виявилося, що зграя лебедів опинилася в крижаній пастці. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Рятувальники на човні дісталися до крижаної пастки, розбили лід та дозволили лебедям злетіти з підмерзлої частини ставка. Загалом врятували 16 лебедів.

Подібна ситуація сталася у Луцьку на Теремнівських ставках. Рятувальники днями теж із замерзлого озера визволили групу лебедів.

Нагадаємо, у Великій Британії група підлітків довели лебедя до смерті. Птах не змогла пережити втрату яєць, які навмисно розбили цеглою жорстокі діти.