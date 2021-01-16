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Ракурс
Лебедей спасли от ледяной смерти. Фото: ГСЧС

Лебедей спасли от ледяной смерти в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

16 янв 2021, 19:42
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Стаю лебедей, которые примерзли к поверхности пруда, спасли в Одесской области.

В субботу утром, 16 января, спасательная служба получила информацию о том, что в районном центре Окны нужна помощь по изъятию лебедей из пруда. Оказалось, что стая лебедей оказалась в ледяной ловушке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Спасатели на лодке добрались до ледяной ловушки, разбили лед и позволили лебедям взлететь с подмерзшей части пруда. Всего спасли 16 лебедей.

Лебедей спасли от ледяной смерти. Фото: ГСЧС

Лебедей спасли от ледяной смерти. Фото: ГСЧС

Подобная ситуация произошла в Луцке на Теремновских прудах. Спасатели на днях тоже из замерзшего озера освободили группу лебедей.


Напомним, в Великобритании группа подростков довели лебедя до смерти. Птица не смогла пережить потерю яиц, которые намеренно разбили кирпичом жестокие дети.

Источник: Ракурс


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